Calcio, Ferrara e Proto fanno esplodere il San Martino: finisce 2-0 tra Costa D’Amalfi e Castel San Giorgio

Si è giocata la terza giornata di campionato ed i ragazzi di mister Ferullo hanno ospitato il Castel San Giorgio di mister De Cesare, in una gara che in questi anni ha regalato sempre tante emozioni, ed oggi non è stata da meno. Partono fortissimo gli ospiti, con una pressione quasi asfissiante mirata a dar fastidio al gioco costiero ma, a parte qualche conclusione dal limite, Napoli non corre pericoli. Con il passare dei minuti, peró, i padroni di casa cominciano a prendere campo ed al 24esimo arriva il vantaggio biancazzurro: cross dalla sinistra di De Angelis, palla che arriva a Senatore, colpo di testa in appoggio verso Ferrara che anticipa tutti e deposita la palla in rete. Gli ospiti accusano il colpo e qualche minuto dopo De Angelis colpisce la traversa con una violenta conclusione al volo di sinistro su cross di Lettieri. Nella ripresa partono ancora forte gli ospiti, ma come nel primo tempo non riescono a creare azioni di rilievo, anche se al 64 su una grossa mischia in area il pallone carambola sulla parte alta della traversa di Napoli. I costieri avrebbero almeno due occasioni per raddoppiare, tutte in contropiede, ma l’imprecisione cancella la gioia in gola. Nel recupero, peró, si rischia l’infarto multiplo, perchè Cibele sbaglia a porta vuota clamorosamente la rete del pari, mentre due minuti dopo Proto lascia partire un missile che si insacca alle spalle di Sorrentino e fa esplodere tutto il San Martino. Una vittoria importantissima per i ragazzi di mister Ferullo, che dopo due gare giocate, su tre, si ritrovano a punteggio pieno, e mantengono la loro l’imbattibilità, coppa compresa. Ora peró bisogna recuperare le energie in vista del prossimo impegno, infatti sabato prossimo andremo a far visita al Vico Equense, in una gara davvero difficile e che potrebbe dare slancio ulteriore in questa prima parte di stagione.