Calcio: ecco la programmazione in TV per il 7 ottobre

Ecco di seguito la programmazione del calcio in TV del 7/10/2020. Spiccano Catania – Juve Stabia e l’amichevole tra Italia e Moldavia.

MERCOLEDÌ 7 OTTOBRE

15.00 Matelica-Sudtirol (Serie C) – ELEVEN SPORTS

15.00 Triestina-Modena (Serie C) – ELEVEN SPORTS

15.00 Ternana-Palermo (Serie C) – ELEVEN SPORTS

15.00 Virtus Francavilla-Vibonese (Serie C) – ELEVEN SPORTS

17.15 Piacenza-Livorno (Serie C) – RAI SPORT e ELEVEN SPORTS

18.30 Lucchese-Grosseto (Serie C) – ELEVEN SPORTS

18.30 Olbia-Pro Patria (Serie C) – ELEVEN SPORTS

18.30 Pistoiese-Pergolettese (Serie C) – ELEVEN SPORTS

18.30 Carpi-Fano (Serie C) – ELEVEN SPORTS

18.30 Feralpisalò-Imolese (Serie C) – ELEVEN SPORTS

18.30 Catania-Juve Stabia (Serie C) – ELEVEN SPORTS

18.30 Catanzaro-Vibonese (Serie C) – ELEVEN SPORTS

18.30 Cavese-Bari (Serie C) – ELEVEN SPORTS

18.30 Trapani-Monopoli (Serie C) – ELEVEN SPORTS

18.30 Turris-Viterbese (Serie C) – ELEVEN SPORTS

20.45 Italia-Moldavia (Amichevole) – RAI UNO

20.45 Albinoleffe-Pro Sesto (Serie C) – ELEVEN SPORTS

20.45 Carrarese-Pontedera (Serie C) – ELEVEN SPORTS

20.45 Lecco-Alessandria (Serie C) – ELEVEN SPORTS

20.45 Novara-Giana Erminio (Serie C) – ELEVEN SPORTS

20.45 Renate-Pro Vercelli (Serie C) – ELEVEN SPORTS

20.45 Padova-Mantova (Serie C) – ELEVEN SPORTS

20.45 Ravenna-Vis Pesaro (Serie C) – ELEVEN SPORTS

20.45 Sambenedettese-Fermana (Serie C) – ELEVEN SPORTS

20.45 Virtus Verona-Legnago (Serie C) – ELEVEN SPORTS

20.45 Potenza-Casertana (Serie C) – ELEVEN SPORTS