Calcio, Ecco la procedura da seguire in caso di Covid 19

PROTOCOLLO GESTIONE CASI COVID-19

1. In caso di evidenti e sospetti sintomi da Covid-19 di uno o più soggetti del Gruppo Squadra, la Società ha l’obbligo di avvisare immediatamente il Comitato Regionale telefonicamente 081. 5537216 e inviando e-mail all’indirizzo presidente.campania@lnd.it, che provvederà alla sospensione, in via cautelare, della gara in programma. Per le gare organizzate dalle Delegazioni Provinciali la comunicazione dovrà sempre essere fatta telefonicamente al Comitato Regionale al numero 081.5537216 e inviando e-mail all’indirizzo presidente.campania@lnd.it, che provvederà a comunicarlo al Delegato Provinciale.