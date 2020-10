CALCIO E COVID LA SERIE A CONTINUA NESSUN RISCHIO… “De Siervo si va avanti o fallisce il calcio”

– L’amministratore delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo, parlando a Radio Kiss Kiss Napoli ha commentato il caso Juve-Napoli:

“Il nostro obiettivo è finire il campionato. Come Lega non potevamo rimandare la gara di Torino. Il protocollo funziona, tutti rispettano le regole, ma a Napoli c’è stato un cortocircuito, emerge dagli atti”.

Ciò che è seguito non è quindi responsabilità di chi sta a via Rosellini: “La Lega serie A non c’entra nulla. Il nostro obbligo è restare soggetti terzi. I documenti non consentivano di rimandare la partita. Dobbiamo andare avanti .”