Calcio e Covid La Salernitana sarà in campo alle 16 insieme all’arbitro … la Reggiana assente per causa Covid

Aggiornamento ore 13: alla Lega B, almeno per ora, non è giunta nessuna richiesta di rinvio della partita. E così, salvo colpi di scena, la Salernitana otterrà il 3-0 a tavolino. La Reggiana non ha ancora comunicato l’esito dei tamponi effettuati nel tardo pomeriggio di ieri e non è affatto partita per Salerno sebbene uno scatto autoironico da parte di alcuni collaboratori abbia fatto pensare il contrario. Salernitana e terna arbitrale, salvo indicazioni diverse, saranno regolarmente sul terreno di gioco alle 16 per aspettare i canonici 45 minuti. Successivamente il giudice sportivo assegnerà i tre punti ai campani.

Secondo indiscrezioni la Reggiana non si presenterà all’Arechi stasera. La squadra e lo staff tecnico sono ancora in Emilia Romagna in attesa dell’esito dei tamponi, effettuati nel tardo pomeriggio di ieri.

Anche in caso di negatività, tuttavia, dovrebbe arrivare in tempi record l’idoneità da parte delle autorità sanitarie competenti che, come da protocollo, potrebbero richiedere un ulteriore approfondimento diagnostico che prevede la visita cardiologica per quegli atleti fermi da oltre una settimana. Tutto a sei ore dalla partita.

La Lega B non ritiene utile replicare, dal momento che c’è un regolamento chiaro e approvato anche dalla Reggiana. Si potrebbe provare a chiedere un rinvio a domani in caso di numerosi tamponi negativi per non rendere vano lo sforzo fatto anche dallo staff medico. La Salernitana non sarebbe contraria, anche perché non sarebbe intaccata più di tanto la preparazione della sfida di venerdì con la Spal. Ma i tempi sono ristretti. In C vige una normativa diversa, con partite rinviate in automatico come da quasi un mese accade al Palermo.