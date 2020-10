Calcio, domani alle 14 Salernitana-Ascoli. I convocati di mister Castori

Alla vigilia della partita contro l’Ascoli, mister Castori è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sua Salernitana: “L’Ascoli è una squadra che pratica un buon calcio, con molti giocatori di qualità. Noi sappiamo di dover fare la nostra partita, mettendo in campo la nostra identità, la nostra personalità e il nostro ritmo. Sarà la terza partita in una settimana e le cinque sostituzioni permettono di gestire meglio le energie. Vogliamo tornare alla vittoria, dobbiamo mettere in campo la determinazione giusta per ottenere il massimo risultato possibile. Credo che a Vicenza abbiamo dimostrato una crescita dal punto di vista tattico. La squadra sta dimostrando di avere maggiore compattezza ed equilibrio. Questo è un campionato difficile con tante gare ravvicinate quindi sfrutterò tutti i calciatori a mia disposizione. Sono contento di rivedere i tifosi sugli spalti anche se in minima parte”. Al termine della seduta di rifinitura Castori ha diramato la lista dei convocati per la gara in programma domani, sabato 24 ottobre, alle ore 14.00.

PORTIERI: Adamonis, Belec, Micai;

DIFENSORI: Aya, Baraye, Casasola, Gyomber, Karo, Mantovani, Lopez, Veseli;

CENTROCAMPISTI: Anderson, Capezzi, Di Tacchio, Dziczek, Iannoni, Kupisz, Schiavone;

ATTACCANTI: Antonucci, Barone, Cicerelli, Djuric, Giannetti, Gondo, Tutino