Calcio, derby Juve Stabia – Cavese: il Menti riapre a 900 tifosi

La Juve Stabia annuncia la riapertura del Menti a 900 tifosi. Impegnata domani alle 20:45 ad affrontare in casa il derby con la Cavese, finalmente la squadra gialloblù potrà avvalersi di un sostegno fondamentale come quello del tifo: “In occasione della gara Juve Stabia-Cavese, in programma domani 22 ottobre, con calcio d’inizio fissato alle ore 20.45, lo stadio Romeo Menti riapre al pubblico. Nella seduta odierna, infatti, il G.O.S. ha concesso la possibilità a 900 tifosi di poter assistere alla gara nell’impianto di Via Cosenza. Si rende noto, quindi, che a partire da oggi saranno disponibili in prevendita, sul circuito www.go2.it, i tagliandi per assistere alla gara Juve Stabia-Cavese, match valevole per la 6^ giornata del Campionato Serie C, in programma giovedì 22 ottobre con inizio fissato alle ore 20.45, allo Stadio “Romeo Menti” di Castellammare di Stabia.

Di seguito i prezzi dei tagliandi:

Curva San Marco € 15 comprensivo dei diritti di prevendita;

Tribuna Varano € 20 comprensivo dei diritti di prevendita;

Tribuna Monte Faito (coperta) € 30 comprensivo dei diritti di prevendita;

I tagliandi potranno essere acquistati esclusivamente online collegandosi al sito www.go2.it dalle ore 14.

I soli possessori della ‘Carta Fedeltà’, per cui è previsto uno sconto del 50% sul prezzo intero, potranno effettuare l’acquisto esclusivamente al botteghino dello stadio Menti che resterà aperto, in via del tutto eccezionale, fino alle ore 17:30 di giovedì 22 ottobre.

La S.S. Juve Stabia, nel ringraziare le autorità competenti, è lieta di concedere questa opportunità ai propri tifosi, ma esorta tutti al rispetto obbligatorio del proprio posto assegnato, il distanziamento e l’utilizzo della mascherina”.