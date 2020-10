Calcio, Coronavirus: rinviata Alfaterna-Angri

Quattro giornate di campionato senza poter giocare. Il Covid-19 ha costretto i grigiorossi a restare a quota zero nella casella delle gare disputate e, dopo i problemi interni legati alla positività di alcuni atleti, tocca anche all’Alfaterna fare i conti con il virus. Un positivo nella rosa rossonera ha fatto scattare il protocollo sanitario e il Comitato Regionale ha rinviato la gara con l’Angri, in programma domenica 25 ottobre alle ore 14,30 e valida per la quarta giornata.