Calcio, Comunicato esito dei nuovi tamponi alla Juve Stabia

La Juve Stabia è impegnata questa sera alle 21 nel derby con l’Avellino, in casa di quest’ultimo. In giornata la società gialloblù ha comunicato che “in applicazione delle indicazioni fornite dal protocollo federale, è stato eseguito un ulteriore ciclo di tamponi ai calciatori e i dirigenti appartenenti al gruppo squadra (fatto salvo per il tesserato che prosegue la sua quarantena in isolamento fiduciario): tutti i tamponi hanno dato esito negativo”.