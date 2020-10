Calcio, Cavani confessa: “Ho avuto il Coronavirus e ho pensato di smettere di giocare”

Nessun tweet, nessun comunicato, eppure Edinson Cavani questa estate è risultato positivo al Coronavirus mentre le uniche notizie che arrivavano su di lui riguardavano le voci di mercato che lo davano all’Inter, alla Juve ed infine al Benfica. In questi giorni è stato dunque l’Uruguaiano stesso, diventato alla fine un tesserato del Manchester United, a dichiarare: “Ho considerato l’idea di smettere con il calcio. C’è stata la possibilità di dare l’addio e dedicarmi alla mia vita di campagna. Abbiamo fatto un test che è risultato negativo e poi abbiamo rifatto il test perché la mia ragazza aveva mostrato dei sintomi al rientro dalle vacanze in Spagna. Il secondo test è risultato positivo per entrambi. Oltre all’amore per il calcio, c’era anche la salute della famiglia. E quando uno è vicino alla propria famiglia, alla propria terra…ho pensato di smettere di giocare. Aspettando che tutto questo passasse”.