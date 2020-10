Calcio, Catania-Juve Stabia, arbitra Marini di Trieste

Sarà il sig. Nicoló Marini della sezione AIA di Trieste a dirigere il match Catania – Juve Stabia valevole per la 3^ giornata del Campionato di Serie C 2020 – 2021. Il sig. Marini sarà coadiuvato dal sig. Francesco Valente della sezione AIA di Roma 2 e dal sig. Amir Salama della sezione AIA di Ostia Lido, il IV° ufficiale sarà il sig. Francesco Cosso della sezione AIA di Reggio Calabria. Intanto la società ha reso comunicato l’accordo per l’acquisizione delle prestazioni sportive, a titolo temporaneo, con il Benevento Calcio del centrocampista Giovanni Volpicelli, classe ’99. Il calciatore, nativo di Napoli, è cresciuto calcisticamente tra Napoli e Benevento. Ha vestito anche la maglia dell’Arezzo. Queste le prime dichiarazioni: “E’ un onore per me vestire questa maglia. Sono molto contento di avere questa opportunità e spero di dare il massimo a disposizione del mister e dei compagni”.