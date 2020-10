Calcio, Callejon approda alla Fiorentina: “volevo restare ancora in Italia”

Callejon torna in Italia, questa volta per vestire la maglia viola della Fiorentina. Atterrato nel pomeriggio nel capoluogo toscano, l’ex numero 7 azzurro ha affermato ai microfoni di Tuttomercatoweb.com: “Sono molto felice di essere qua, vengo con tanta voglia di far bene per questa maglia. Adesso devo pensare ad entrare in forma perché sono stato due mesi ad allenarmi da solo. Questa sosta mi servirà per essere a posto per la ripresa del campionato”. Padre di due bambine nate a Napoli, Josè ha voluto dare una continuità di vita in Italia alla sua famiglia: “A me la Fiorentina piace, come mi piace Firenze, è una bellissima città. Sicuramente dopo il Napoli restare ancora in Italia è importante sia per la mia famiglia e per le mie bimbe che per me. Ho tanta voglia di far bene per i tifosi e per la società: sono molto contento”.