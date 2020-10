Calcio, Bartomeu si dimette. Caos a Barcellona alla vigilia del match contro la Juve

Alla vigilia della sfida di Champions League a Torino per affrontare la Juventus, il Barcellona starebbe vivendo una vera e propria rivoluzione. Secondo quanto scritto dal Mundo Deportivo, infatti, pare che il presidente Josep Maria Bartomeu abbia rassegnato le dimissioni al termine della giunta direttiva convocata d’urgenza, dopo l’ok delle autorità alla votazione sulla mozione di sfiducia, mentre la società ne aveva chiesta la sospensione per questioni sanitarie legate all’emergenza Covid-19. Oltre a Bartomeu si sarebbero dimessi anche i membri della giunta. Bartomeu è il presidente del Triplete del 2015, ma negli ultimi anni è finito nel mirino delle polemiche anche per i rapporti critici con i calciatori più importanti come Messi e Piqué. L’ufficialità delle dimissioni dovrebbe arrivare con una conferenza in programma che, sempre secondo il quotidiano spagnolo molto vicino ai fatti di casa blaugrana,