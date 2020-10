Calcio, apprensione in Nazionale. Si temono due casi Covid

Ansia in casa della nazionale azzurra. Dall’ultimo tampone a cui sono stati sottoposti i calciatori di mister Roberto Mancini sarebbero arrivati due responsi positivi. Non si conoscono ancora i nomi dei giocatori. La redazione di Radio Sportiva ha commentato: “Al momento stiamo facendo tutte le verifiche del caso. Ci sarebbero comunque dei ritardi nella conferenza stampa di Roberto Mancini proprio a causa dei controlli che si stanno svolgendo in questi minuti. La paura è che ci siano due contagiati al Coronavirus nel gruppo azzurro”.