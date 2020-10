Calcio, annullato il match Fc Viribus Somma-Agerola: positivo al Covid19 un tesserato rossoblù

Positivo al Covid19 un tesserato della Fc Viribus Somma 100 e pertanto è stata annullata la gara contro l’Agerola. A riferirlo è stata la stessa società di Somma Vesuviana che ha affermato: “Si comunica che la gara in programma l’11/10/2020 è stata rinviata in maniera preventiva per un caso di Covid-19 nella compagine della Fc Viribus Somma 100. La società ha attuato tutte le norme di prevenzione ed ha predisposto l’isolamento del tesserato stesso e dei presunti contatti avvenuti con alcuni componenti della rosa rossoblu”.