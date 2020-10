Calcio, a Rione Libertà di Benevento nasce un murale per le Streghe

Originale iniziativa da parte di un gruppo di residenti di via Duca d’Aosta a Benevento, che hanno deciso di omaggiare con un murale al Rione Libertà, gli artefici della risalita in serie A della squadra delle Streghe. Questa opera d’arte è diventata, nelle ultime ore, oggetto di numerose foto dei tifosi giallorossi che hanno davvero apprezzato l’idea e la realizzazione. Gli artisti Domenico Tirino e Katia Ceccarelli, in arte NAF-MK, che avevano già in passato dedicato un murale a Carmelo Imbriani, questa volta hanno riprodotto i fratelli Vigorito, il mister Pippo Inzaghi ed i tecnici Auteri e Baroni con la scritta pensa, credi, sogna e osa.