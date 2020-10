Cagliari corsaro a Torino . Fiorentina beffata a La Spezia. Sarri spera

Nell’anticipo pomeridiano le sfide domenicali sono quella che vede il Torino di Giampaolo, prossimo all’esonero, e il Cagliari di De Francesco. Nel derby savoiardo dell’Olimpico di Torino si affrontano Torino-Cagliari. Due allenatori che fanno del bel gioco la loro filosofia di vita sportiva. L’altra sfida è Spezia- Fiorentina. A Torino si vedono due squadre diverse in campo Una in cui il Torino ha una doppia faccia mentre l’altra il Cagliari è costante durante tuti i 90′ La squadra rosso-blu passa in svantaggio per un rigore assegnato da La Penna per fallo di Cragno sul centravanti della nazionale. Il gallo batte e segna . La squadra sarda non si arrende e con uno due prima pareggia con Joe Pedro e poi con Simeone. Il Cagliari affronta a viso aperto il Toro che è monocolore e rispecchia l’atteggiamento del suo mister. La squadra di Di Francesco gioca in ampiezza preferendo cambi di campo che mettono in difficoltà un Toro senza anima. Nel secondo tempo il Toro ritorna essere combattivo e ringhioso. Pareggia subito con Belotti con la complicità di Cragno. Ma oggi con il Cagliari non c’è niente da fare. Simeone che batte un non colpevole Sirigu. Il Toro non ci sta. Entra Verdi ma un suo errore stoppa le velleità di pareggio del Toro. Toro che potrebbe pareggiare con una rovesciata di Belotti. Il Cagliari vince a Torino e inguaia Giampaolo prossimo all’esonero. Un altro allenatore prossimo all’esonero potrebbe essere Iachini. La Fiorentina va in vantaggio con Pezzella e Biraghi ma si fa raggiungere dallo Spezia. Per i liguri segnano Verde alla fine del primo tempo e poi Farias Giampaolo e Iachini potrebbero essere sostituiti da Sarri già dopo la prossima sconfitta.