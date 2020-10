Buon punto in terra pugliese dei diavoli rosso-neri del Sorrento.

Buon punto dei diavoli rossoneri in terra pugliese. Il Sorrento pareggia contro il Fasano e rimane imbattuto dopo due turni del campionato di serie D girone H. Nel primo tempo non si registrano azioni degne di nota. Nel secondo tempo i goal. I costieri passano in svantaggio subito. Al 47′ segna per la squadra pugliese con Bernardini che con un gran tiro “uccella” il portiere del Sorrento. Ma i diavoli rosso-neri non si arrendono e dopo 6′ minuti pareggiano. Corre il 53′ quando il neo centravanti Liccardi riprende un cross dalla destra di Masullo e con un colpo di testa insacca nella porte pugliese regalando a mister Fusco e al Sorrento il pareggio. Adesso con la vittoria di domenica scorsa e con questo pareggio il Sorrento calcio si porta a 4 punti