Brusaferro:” Ecco perchè abbiamo ridotto la quarantena”

Il professore Brusaferro ha spiegato al TG 1 perché è stata ridotto a 10 giorni la durata della quarantena per i soggetti che hanno contratto il Coronavirus. Ecco le sue spiegazioni.:” Sono stati effettuati degli studi da cui sono emersi numerosi dati scientifici che hanno confermato che la persistenza del Covi nei soggetti colpiti ha determinati tempi. Nel contesto italiano abbiamo adottato il principio della massima prudenza. Abbiamo confermato la validità ancora una volta del tampone naso faringeo come test molecolare o antigenico di base nel caso dei contatti stretti. Tali tamponi sono la garanzia per rimettere una persona che viene rimessa in comunità non possa avere il virus che si può trasmettere ad altre persone.