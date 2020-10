Braconaro, nella contesa tra Napoli e Juve dice?\" ASL possono bloccare trasferte!\"

Francesco Braconaro, membro del CTS, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione ‘Radio Goal’ in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: “Abbiamo lavorato in tanti al protocollo. Non dico che De Luca dice una inesattezza, dico che questo protocollo non è un protocollo privato, visto che è stato validato dal CTS governativo e dal Ministero della Salute. Con tutto il rispetto per De Luca, questo protocollo ha permesso al campionato di iniziare e terminare l’anno scorso dopo il lockdown. L’attualizzazione del protocollo è qualcosa su cui stiamo ragionando. Asl? Dipendono dalle Regioni e hanno competenze specifiche. Nella circolare del 18 giugno veniva ribadito il loro ruolo di sorveglianza, per cui impedire una trasferta è nei poteri di una ASL“.