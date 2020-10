Boom richieste contratti regolari. L’intervista all’agente immobiliare Paola d’Esposito

Piano di Sorrento. Parla l’agente immobiliare Paola D’Esposito: “Siamo in Penisola ed in Costiera Amalfitana con i faraglioni di Capri, Ischia e Procida, la romantica terra delle sirene che ha fatto sognare le star americane e ancora oggi raggiunge il cuore di tutti”.

Sempre più ambita, gettonata anche dal turismo nazionale e internazionale, è diventato oggi il regno di b&b, case vacanza, relais e residenze di lusso, che rendono difficile la vita ai locali, famiglie, single, professionisti, che sono costretti a cambiare residenza in altre città o ad alloggiare in zone alte, vista la rarità di un affitto regolare, e nonostante le difficoltà economiche della pandemia, i proprietari di strutture ricettive non cedono alle nostre richieste immobiliari, nonostante siamo i primi a consigliare un affitto regolare sono sempre più decisi e spaventati a non affittare.

Di chi è la responsabilità? Quale sarà il futuro immobiliare degli affitti di questa terra? Difficile dare una risposta, valutando tutti i punti di vista, senza ipocrisie chi, non avendo una casa di proprietà, non ne farebbe una casa vacanza? Meglio però pensarci e scegliere un consiglio prezioso di un affitto sicuro che copre ogni crisi di Covid. Il mercato cambia e con esso anche le agenzie si adeguano. In attesa di una legge che arriva dall’alto che regolamenti questo problema sempre più sentito nelle zone turistiche.

Ovemai il locale decidesse di stare in Penisola sorrentina o in Costiera Amalfitana gli esperti consigliano di tenere presente anche appartamenti nelle prime periferie, che a differenza delle altre città, dove c’e’ degrado e criminalità, qui le periferie offrono aria pulita, panorami e tranquillità.

Progettocasa immobiliare se avete disponibilità di un appartamento in affitto contattateci allo 0818788600.