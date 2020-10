Boom di ascolti per Il Collegio 5: tra le ragazze anche due salernitane e una di Vietri sul Mare

Il Collegio 5 vola negli ascolti tv della prima puntata: debutto record per il docu-reality di Rai2, che totalizza l’11,59% e 2.520.451 spettatori. E’ il miglior debutto di sempre e il miglior dato in share tra tutte le edizioni. Risultato che posiziona “Il Collegio” al terzo posto tra i programmi del martedì sera.

Tra i ventuno partecipanti ci sono tre giovani provenienti dalla provincia di Salerno. Si tratta di Ylenia Grambone, 16enne di Vallo della Lucania, Giulia Matera, 15enne di Salerno e la 17enne di Vietri sul Mare, Luna Scognamiglio. A raccontare e ad accompagnare le avventure dei giovani studenti durante le 8 puntate del programma sarà la voce di Giancarlo Magalli.

Nella prima puntata del Collegio 5, doppia eliminazione a sorpresa: alunni in lacrime e taglio di capelli anni ’90. Purtroppo ci sono state le prime delusioni e i primi addii, non tutti infatti riescono a superare l’esame orale e a sottostare alle rigide regole del Collegio così Mishel Gashi e Luca La Polla devono lasciare per sempre i compagni appena conosciuti.