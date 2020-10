BEN ARRIVATA NURIA!

Per la gioia di Beppe e di Maria e dei rispettivi familiari, è arrivata Nuria, frutto dell’amore e della provvidenza. Auguri per un fulgido futuro alla neo famiglia e alla piccolina. Nuria, è un nome non frequente da noi in Italia, ma si rivolge ed omaggia la Vergine Madonna della Valle di Nuria nella Spagna della Catalogna. Notissimo è il santuario di Nuestra Señora de Núria. Ma Nuria è anche una soprano spagnolo, che ben si addice alla famiglia musicale di Beppe e Maria.

Straordinario poi, Domenico Ienna . Appassionata e appassionante ricostruzione di una fase importante della vita dell’autore, Nuria è la storia di una serie di incontri che influenzano notevolmente l’andamento del racconto. Domenico Ienna esplora se stesso, in questo viaggio interiore che lo porta alla ricerca dell’essere. Nel momento della sua rinascita si rende conto che ciò che muove il nostro mondo, nonostante il degrado dei valori in cui siamo precipitati, è sempre amore, unica forza potente che spinge a donare e a donarsi senza riserve. Il tutto vissuto in compagnia di personaggi straordinari tra cui possiamo individuare preti, professori, infermieri, medici, lesbiche e anche un santo. Interessanti approfondimenti storici e citazioni filosofiche accompagnano il lettore e lo guidano alla scoperta delle città e dei luoghi descritti con affettuosa partecipazione.