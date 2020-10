Battipaglia: scoperto b&b usato come casa per appuntamenti

Salerno. Le segnalazioni erano giunte proprio dal comune campano. E seguendo un cliente salernitano gli uomini della Squadra mobile, Divisione polizia amministrativa e polizia scientifica, agli ordini del vicequestore Marcello Castello, sono giunti a destinazione, in quello che ufficialmente era catalogato come un bed and breakfast ma, di fatto, veniva utilizzato come casa per appuntamenti. Lo racconta un articolo del Mattino.

Quando, difatti, gli agenti hanno fatto irruzione all’interno della palazzina di tre piani a Battipaglia, mascherata come struttura ricettiva, la Merylinn Guest House, si sono ritrovati dinanzi donne in abiti succinti. Le stesse erano state ufficialmente registrate e risultavano affittuarie delle camere utilizzate per esercitare l’attività di prostituzione. Una «copertura» poco credibile, secondo i poliziotti che le hanno controllate trovando le prove dell’illecita attività.

Ben undici le donne presenti al momento dell’irruzione. Tutte di diverse nazionalità: italiane, moldave, rumene, domenicane e venezuelane, di età compresa tra i 25 ed i 35 anni. Dopo averle identificate, gli agenti hanno ispezionato la struttura, costituita da tre piani. In particolare le donne erano quasi tutte al primo piano, in totale occupavano nove stanze e, quelle che non erano a lavoro, si intrattenevano in qualche chiacchiera con il titolare della struttura, A.G., 32 anni, di Battipaglia.

L’uomo, secondo quanto accertato dai poliziotti, era ben consapevole dell’uso che quelle donne facevano delle camere affittate. E, proprio controllando la struttura, gli agenti hanno anche rintracciato due uomini: uno stava consumando il rapporto ed un altro aveva appena finito. Quando hanno visto gli agenti, le donne non hanno opposto resistenza e hanno dichiarato la verità.

E non potevano fare altrimenti dal momento che, nel corso della perquisizione, sono stati ritrovati oggetti nelle varie stanze (profilattici e sex toys), che sono stati sottoposti a sequestro. La pubblicità, oltre che con il passaparola, avveniva anche attraverso il sito Bakeca Incontri dove le stesse donne inserivano i propri annunci sul portale, prendendo gli appuntamenti e ricevendo i clienti direttamente nella struttura. Il titolare del B&b è stato denunciato in stato di libertà per il reato di favoreggiamento della prostituzione mentre le nove camere utilizzate per l’attività, tutte sequestrate.