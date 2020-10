Bassetti:” Ma che ha detto di male Ronaldo”

Clamoroso da Genova. Non è la radiocronaca di una partita anni 80 in cui Ameri interrompeva per raccontare il goal del Grifone o dei Blucerchiati contro una grande squadra E’ l’assurda, perchè proviene da un virologo di fama mondiale, Bassetti che clamorosamente giustifica le parole di Ronaldo. Il bambinello viziato della Juve aveva detto che i tamponi erano una stronzata, offendendo tutta la classe medica non italiana ma mondiale e offendendo tutte quelle persone ammalate da COVID 19 o nella peggiore delle ipotesi morte. Il professore, a questo punto non si sa di cosa, forse di musica ma non certo di virologia, ha difeso, forse sarà juventino nell’animo e nella mente annebbiata dal tifo, CR7 affermando queste parole che al pari di un goal segnato dal Catania al Cibali, ha del clamoroso.. Allo stesso tempo però dice che i tamponi sono importanti, un poco di chiarezza non sarebbe male. Ecco le sue parole:” Tra le tante reazioni scatenate ieri dal post di Cristiano Ronaldo sui tamponi, poi cancellato, non tutte sono state negative. “Ha detto solo quello che in molti pensano – ha invece dichiarato Matteo Bassetti, direttore della clinica di malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova all’AdnKronos – non condivido i termini volgari, ma penso che abbia rappresentato il sentimento di molti italiani. Il tampone è importante, ma stiamo per avere un Paese ingessato da questa strategia”.