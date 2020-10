Balotelli annuncia al Grande Fratello l’addio al Brescia

Mario Balotelli rompe il silenzio e torna a parlare del suo futuro. Il centravanti è intervenuto in diretta TV su Canale 5 nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello VIP per fare una sorpresa al fratello Enock, uno dei concorrenti del reality. Quest’ultimo, che ormai da un mese non ha contatti con l’esterno, ha chiesto a SuperMario di aggiornarlo sulla sua situazione professionale curioso di conoscere la sua nuova squadra. Il centravanti ex Brescia, tra l’incredulità del consanguineo ha confermato di essere ancora svincolato, rivelando però che la firma è in arrivo e potrebbe concretizzarsi nelle prossime settimane.

Mario Balotelli interviene al Grande Fratello Vip e svela tra qualche settimana firmerò per una nuova squadra

“Mario dove giochi?”. Questa è stata la prima domanda che Enock Barwuah ha rivolto al fratello Mario Balotelli, quando quest’ultimo è intervenuto a sorpresa nel corso dell’ultima puntata del GF Vip. Quando SuperMario un po’ in imbarazzo ha confermato di essere ancora senza squadra, il suo consanguineo ha pensato che si trattasse di uno scherzo chiedendo a più riprese di conoscere la verità. A quel punto Balo ha voluto tranquillizzarlo: “Tranquillo tra qualche settimana firmerò”. Parole che però hanno sorpreso Enock che probabilmente stupito al fatto che ad ottobre (e quindi a sessione di mercato chiuso e campionato inoltrato) il fratello non abbia ancora una squadra, ne ha parlato con i compagni d’avventura confermando le sue perplessità.

Dove giocherà Mario Balotelli, le possibili nuove squadre

Ma per quale squadra firmerà Mario Balotelli? Cosa bolle in pentola? Al momento il centravanti reduce dall’esperienza non fortunata al Brescia non ha dato ulteriori indicazioni, nemmeno sui social dove è molto attivo. Se in passato infatti aveva aperto ad un immediato ritorno in campo, ora tutto tace con il centravanti impegnato soprattutto in allenamenti individuali e videogiochi (con tanto di polemiche con avversari online scorretti). Se il Genoa sembra essersi defilato dopo aver virato su Scamacca, al momento sulle sue tracce potrebbero esserci due matricole della Serie A come Spezia e Benevento. Ancora pochi giorni e il tormentone sul futuro di Balo potrebbe arrivare al capolinea.