Az Alkmaar: I convocati

Con un comunicato sul proporio sito ufficiale, l’AZ Alkmaar ha comunicato he sono19 i giocatori convocati per la sfida di giovedi contro il Napoli: “L’AZ si è recato in Italia con diciannove giocatori mercoledì mattina per la gara di Europa League con il Napoli. Sono due in più rispetto alla stima fatta dall’AZ martedì. La selezione include Tijs Velthuis e Maxim Gullit”.

Portieri

Bizot, Verhulst, Evora

Difensori

Svensson, Hatzidiakos, Martins Indi, Wijndal, Sugawara, Leeuwin, Gullit jr, Velthuis

Centrocampisti

Midtsjo, de Wit, Koopmeiners, Goudmijn

Attaccanti

Stengs, Karlsson, Gudmundsson, Taaboun