Avis a Piano di Sorrento. Con la donazione del sangue anche il sierologico. In questa giornata di oggi, venerdì 16 ottobre 2020, in Piazza Cota, a Piano di Sorrento, è giunta l’Avis da Castellammare di Stabia. In opera dalle ore 15.oo, sarà possibile trovarli in postazione fino alle ore 21.00.

“Oltre a tutte le analisi generiche, è possibile effettuare anche il test sierologico gratis. I risultati arriveranno a casa entro 48 ore. Oggi è possibile avere, oltre a quelle base, anche quelle della tiroide”.