Auguri al parroco di Minori Ennio Paolillo

Minori, Costiera amalfitana ( Salerno ) Felicitazioni a don Ennio Paolillo, parroco di Minori in costa amalfitana, per il trentunesimo anno di sacerdozio, raggiunto oggi e congratulazioni per l’0nomastico che cade domani 29, con gli auguri di tutta la comunità minorese. Gli avvenimenti passano, purtroppo , in lieve silenzio data la triste e preoccupante situazione sanitaria locale.

Al prossimo, caro don Ennio, ci faremo un doppio bicchiere.

Gaspare