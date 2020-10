Atrani. La penultima domenica del mese di ottobre è tradizionalmente dedicata al Patrocinio di Santa Maria Maddalena, la cui festa da calendario cade invece in piena estate, il 22 luglio. Ed oggi, domenica 18 ottobre, in una giornata baciata dal sole, nella Collegiata della Parrocchia S. Maria Maddalena c’è stata l’esposizione, in forma privata, delle venerata statua della Santa sul terrazzo delle sale parrocchiali, in onore del Suo Patrocinio. Il busto di Santa Maria Maddalena è stato posto di fronte al panorama di Atrani, in una forma di protezione e benedizione. Un momento molto commovente e significativo soprattutto in questo periodo storico che stiamo vivendo e che ci vede particolarmente provati dalla pandemia in corso.