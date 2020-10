Ci troviamo ad Atrani (Salerno), uno dei borghi più affascinanti incastonati nella costiera amalfitana. In quello che risulta essere uno dei comuni più piccoli di tutta Italia, si respira aria tranquilla, e poco prima delle 18 i negozianti erano pronti a chiudere le serrande come sancito nell’ultimo decreto ministeriale in contrasto a covid-19.

Tuttavia gli atranesi hanno poco da contrastare in materia di covid-19 – anche se è bene non abbassare mai la guardia – e conservano il trend di immunità a differenza del resto della costiera amalfitana spaventosamente invasa dai contagi. Atrani, oggi 28 ottobre, in seguito al guarito alcuni giorni fa, non registra contagi da covid-19.