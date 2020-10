Atmosfera surreale nel borgo di Antonino Cannavacciuolo, presidi per il lockdown a Ticciano

Vico Equense ( Napoli) . Si sale per Casa Nocillo e Via Lavinola , una stradina contorta ed erta utilizzata da chi da Piano di Sorrento o da Positano dalla Costiera amalfitana vuole raggiungere le zone collinari del cuore dei Monti Lattari. Via Raffaele Bosco è insolitamente deserta dopo Arola. Arriviamo a Ticciano , il meraviglioso borgo famoso in tutto il mondo per aver dato i natali ad Antonino Cannavacciuolo , lo chef televisivo pluristellato.

Qui dove troviamo solitamente un clima allegro e sereno per l’aria tersa che si respira, c’è un’atmosfera surreale. Macchine della polizia, ambulanze, camionette, non si vede nessuno in giro.

Il sindaco Andrea Buonocore, seguendo le linee del Ministero e della Regione Campania, ha scelto di dichiararla di fatto “zona rossa” un “lockdown” necessario per fare i tamponi a tappeto per il coronavirus covid-19 che sta crescendo in questa zona.

Noi di Positanonews nel fare un abbraccio a tutti ci auguriamo che questa situazione si risolva al più presto e nel migliore dei modi.

Foto Credit A.C. Positanonews