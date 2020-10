Assurdo dal Portogallo: Ronaldo torna a Torino!

Una notizia che se fosse vera avrebbe dell’assurdo e dello sconcertante ma che confermerebbe quanto di cattivo si dice e si scrive sull’atteggiamento arrogante e presuntuoso della Juve e dei suoi giocatori in primis del suo fuoriclasse CR7. Altra dimostrazione di come riescono a non rispettare le regole cosa che smentirebbe tutto quello detto Agnelli prima della sfida mancata contro il Napoli. Napoli che era stato bloccato a Castel Volturno per rispettare l’isolamento fiduciario imposto dall’ ASL in virtù della positività al Covid -19 di Zielinski ed Elmas Notizia che se si avverasse sarebbe punibile penalmente da tutti i punti di vista. Dal Portogallo rimbalza Ecco come l’emittente portoghese Correio da Manhã Tv riporta la notizia:” Ronaldo potrebbe inaspettatamente tornare a Torino dove trascorrerebbe l’isolamento fiduciario. In questo modo si renderebbe subito disponibile a Pirlo appena diventato negativo al virus.”