Assisi. L’arrivo di Papa Francesco con Padre Enzo Fortunato, un pezzo della Costiera Amalfitana. Papa Francesco lascia oggi per la prima volta Roma ed il Vaticano dopo il lockdown per recarsi ad Assisi, per firmare la sua nuova enciclica “Fratelli Tutti”. Si tratta della quarta visita di Bergoglio al luogo di nascita di San Francesco e della sua terza enciclica, dedicata questa volta al tema della fratellanza e dell’amicizia sociale in tempo di pandemia.

È stato proprio il titolo di questa enciclica, tratto da uno scritto di San Francesco ed uguale in tutte le lingue, a dar da discutere. Alcune teologhe e intellettuali hanno detto che non tiene conto del mondo femminile.

Vatican News ha replicato con un editoriale in cui spiega che “trattandosi di una citazione di san Francesco, il Papa non l’ha ovviamente modificata”. Ma “sarebbe assurdo pensare che il titolo, nella sua formulazione, contenga una qualsivoglia intenzione di escludere dai destinatari più della metà degli esseri umani, cioè le donne”.

Padre Enzo Fortunato, direttore della rivista “San Francesco”, che quest’anno celebra i suoi cento anni, ha aggiunto: “Fra l’altro anche lo stesso san Francesco chiamava una delle sue seguaci e la sua più cara amica ‘frate Jacopa’, togliendo così ogni dubbio e incertezze a polemiche sterili”.