Assente la serie A e la serie B grossi colpi esterni di Avellino e Bari in nome della nostalgia degli anni 80-90

Ferma la serie A e la serie B , tiene impegnati gli amanti del calcio la Lega Pro. Giornata importante e piena di colpi a sorpresa in Lega pro girone C . Ci sono stati risultati clamorosi tra tutti quello che ha visto gli irpini di…. essere corsari al Barbera di Palermo contro la corazzata rosa-nero di… Gli irpini hanno vinto per 2 reti a zero. I goal sono stati realizzati da Santo D’Angelo che ha calciato al volo dall’interno dell’area di rigore e non ha lasciato scampo a Pelagotti, nel secondo tempo il raddoppio con Giuseppe Fella che è scappato via sulla sinistra e ha trafitto Pelagotti con un destro a giro perfetto. Vittoria straripante del Bari di De Laurenttis che a Viterbo, ex squadra della buonanima di un presidente esplosivo come era Gaucci e della fuoriclasse italiana l’ex centravanti della nazionale italiana femminile Morace che ha avuto il coraggio di rilevare la sua omossesualità, vince per 3-0 Le reti sono state segnate da Antenucci al 5′ , da Di Cesare al 39′ e da D’Ursi al 45′ Le altre sfide sono Vibonese -Catanzaro 0-0 e Monopoli -Teramo 0-2 Inoltre al sospirar della contesa la Juve Stabia ha battuto il Francavilla per 2-1. Le reti Ekuban per il Francavilla, Garattoni e Romero per le Vespe di Paladino

Ecco i risultati della quarta giornata di Lega Pro Girone C

Juve Stabia-Virtus Francavilla 2-1

Monopoli-Teramo 0-2

Palermo-Avellino 0-2

Vibonese-Catanzaro 0-0

Viterbese-Bari 0-3