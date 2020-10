ASD Sorrento, pareggio a Fasano. Il mister Fusco: “Punto importante, meritavamo qualcosa in più

DI ALESSIO PETRALLA

Un punto importante conquistato in quel di Fasano dal Sorrento del tecnico Luca Fusco che commenta così: “Effettivamente quello raccolto a Fasano è un punto importante: nel primo tempo potevamo concretizzare qualcosa in più ma va dato merito ai ragazzi che hanno saputo reagire allo svantaggio anche immeritato. Ai punti, per quello che si è visto in campo, avremmo meritato qualcosina di più noi”.

L’AVVIO: “Il giudizio non può che essere positivo: per questo va dato merito ai miei calciatori che si allenano con voglia e disciplina seguendomi alla grande. Stanno raccogliendo i primi frutti del lavoro settimanale. Sappiamo che la strada è ancora molto lunga e difficile già a partire dalle prossime due sfide quando affronteremo la Fidelis Andria e il Taranto: si tratta di due formazioni di vertice che vanno sfidate nel modo giusto. Speriamo di dare seguito a questi due risultati importanti ma per tracciare un bilancio è ancora troppo presto”.

IL SORRENTO: “E’ nato un gruppo sano composto da ragazzi intelligenti e professionali: sono contento di allenarli e non li cambierei con nessuno. Sono eccezionali. Fisicamente stanno bene tanto che nelle due gare, fatta eccezione per gli avvii di frazione un po’ stentati in cui abbiamo anche preso gol, hanno terminato gli impegni in crescendo. Da un punto di vista tecnico-tattico ci vorrà ancora qualche settimana per assimilare ogni meccanismo al meglio: anche per questo sono molto tranquillo”.

LA FIDELIS ANDRIA: “Ho visto le loro prime due uscite con Bitonto e Cerignola e posso dire che è una buonissima squadra allenata da un ottimo tecnico. Formazione quadrata ed organizzata che utilizza un 3-4-3 o un 3-4-1-2. Una squadra sono attrezzata e forte. Rispetto ma nessun timore perché anche il mio Sorrento è una buonissima squadra”.

LA GARA: “Ogni partita va affrontata allo stesso modo e con il piglio giusto. Servono concentrazione, abnegazione e sacrificio: questi elementi non devono mai mancare. In base all’avversario faremo il nostro gioco cercando di colpirli nei loro punti deboli. Abbiamo tempo per lavorarci…”.