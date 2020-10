ASD Sorrento, dopo il successo a Taranto. Masullo: “Restiamo con i piedi per terra

DI ALESSIO PETRALLA

Archiviato il prestigioso successo di Taranto, il Sorrento si è calato totalmente nella prossima importantissima sfida interna con il Molfetta che Roberto Masullo presenta così: “Stiamo benissimo e una vittoria porta sempre armonia. Abbiamo vinto su un campo difficile ma dobbiamo restare con i piedi per terra”.

FORMAZIONE: “Dovremo fare ancora a meno soltanto di Maranzino che deve scontare altre due giornate di squalifica”.

LA SETTIMANA: “Stiamo lavorando come sempre: un successo, seppur molto importante come quello di domenica, non cambia i nostri obiettivi o il modo di lavorare. Guai a montarsi la testa”.

IL MOLFETTA: “Stiamo studiando attentamente il prossimo avversario. So che, rispetto alla passata stagione in cui erano in Eccellenza, hanno cambiato poco. Formazione ostica da affrontare che gioca con alta intensità: sarà una partita difficile”.

LA GARA: “A livello tattico, ovviamente, sceglierà il tecnico Fusco come affrontare i baresi. Penso che proseguiremo con il modulo adattato fino ad ora; poi ci metteremo del nostro per conquistare tre punti che sarebbero preziosissimi”.

LE INSIDIE: “Servirà tanta concentrazione perché anche il Molfetta deve salvarsi. Proveremo ad appropriarci dell’intera posta in palio per staccare chi ci precede”.

IL CAMPIONATO: “In questo girone ogni domenica è difficile fare punti: anche le grandi faticano con le più piccole e può capitare la sorprese. Non esiste nulla di scontato”.