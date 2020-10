Ascierto:” Ronaldo da un messaggio sbagliato!”

In Campania cresce la curva epidemiologica del Coronavius, nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto sull’argomento il prof. Paolo Ascierto, dirigente medico presso UOC Oncologia Medica e Terapie Innovative del Dipartimento Melanoma: “In questo momento in Campania dove c’è questa curva terribilmente in salita, c’è una diffusione molto importante. La soluzione migliore per spezzare la catena dei contagi sarebbe quella di un lockdown, come abbiamo visto a marzo e aprile. ma che per la condizione economica del Paese non possiamo permettercelo e quindi ci sono i compromessi. Questi compressi non sono misure ideali, se c’è un andamento in salita nei prossimi giorni, con gli ospedali in sofferenza credo che sia una misura necessaria. Per il momento dobbiamo indossare le mascherine, rimanere distanziati e lavarci frequentemente le mani, questi sono gli unici accorgimenti che ci possono aiutare. Il lockdown programmato non ha senso, dobbiamo spezzare la catena quanto prima“.