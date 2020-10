Arriva dal CONI il via libera per il Palazzetto dello Sport a Massa Lubrense. La Commissione tecnica del comitato ha approvato il progetto della struttura sportiva che sorgerà vicino alla scuola primaria ed a quella secondarie della Villarca.

Il costo del progetto è di due milioni e ottocentomila euro che saranno coperti da un mutuo a tasso zero del Credito Sportivo.

Due tribune per complessivi 740 posti a sedere, un campo da gioco polivalente in una struttura rigida e non a tenda, con grandi campate di legno lamellare.

Questi i dati essenziali del nuovo impianto sportivo che sorgerà a fianco del plesso scolastico don Milani e vicino dall’istituto Comprensivo Bozzaotra ed dalla sede distaccata dell’istituto superiore San Paolo.

Il Palazzetto potrà ospitare gare di livello agonistico fino al campionato di A2 e darà la possibilità di far rientrare dall’esilio forzato la Folgore Massa che disputa il campionato di serie B. Il palazzetto è articolato su due livelli. Al piano terra lo spazio di gioco, con segnature regolamentari per la pallavolo, la pallacanestro ed il calcio a 5, il bar-punto ristoro, deposito merci, e due tribune per 740 posti a sedere con i servizi igienici per il pubblico. Al piano seminterrato due spogliatoi atleti, due spogliatoi arbitri, i magazzini, i locali tecnici ed uno spazio per il primo soccorso. Un moderno impianto di climatizzazione-riscaldamento permetterà la fruizione della struttura per tutti e dodici mesi dell’anno. Il progetto è stato realizzato dall’architetto Enrico Del Giudice in collaborazione con l’architetto Raffaele Ugliano e per la parte impiantistica dall’ingegnere Massimo Annunziata.

“Stiamo raccogliendo i frutti di anni di lavoro – dichiara Lorenzo Balducelli- potremo dotare il comune di Massa Lubrense di un Palazzetto dello Sport, una struttura al servizio dei nostri ragazzi delle scuole, per gli atleti ed i tifosi della Folgore Massa che è costretta a giocare a Sorrento ed un Pala Eventi al servizio dell’intera collettività. L’emergenza COVID non ci aveva permesso di ottemperare alle prescrizioni al progetto del CONI -continua Lorenzo Balducelli- oggi con il parere favorevole abbiamo la possibilità di accedere al nuovo bando del Credito Sportivo che ci assicura il totale abbattimento dei costi degli interessi e la possibilità di portare il mutuo da quindici a venti anni. Dopo il parere favorevole al progetto della Soprintendenza ai beni ambientali ed architettonici di Napoli e la firma dell’atto di cessione bonaria dei proprietari del terreno arriva un tassello importante per avviare i lavori”.