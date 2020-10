Angri, il sindaco Cosimo Ferraioli dopo la vittoria al ballottaggio ringrazia i suoi concittadini

Angri. Il sindaco Cosimo Ferraioli, uscito vincitore dal ballottaggio, con un post sulla sua pagina Facebook ringrazia chi gli ha permesso di restare alla guida della città: “Cari concittadini, grazie di avermi onorato di indossare la fascia tricolore per il secondo mandato. Noi ci abbiamo sempre creduto, ma questo risultato finale è la sintesi di una cavalcata attraverso una selva fitta e piena di insidie e trappole. In ogni caso, ce l’abbiamo fatta! Al di là delle fredde percentuali, dei tecnicismi e delle strategie elettorali, Angri ha dato prova di voler continuare il percorso di crescita intrapreso, di voler essere riconosciuta come città civile e perbene che mira al benestare di tutti e non dei pochi.