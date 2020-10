Ancora contagi a Ravello, nuovo positivo al covid-19 in azienda: è asintomatico

Si porta a conoscenza della collettività che un altro cittadino di Ravello, sottoposto a tampone presso l’azienda dove presta servizio, è risultato POSITIVO ed è attualmente asintomatico. È già in corso la ricostruzione della rete dei contatti. Sta per iniziare la riunione del C.O.C. (Centro Operativo Comunale), convocata presso la Residenza Municipale di Palazzo Tolla. Seguiranno, appena disponibili, ulteriori aggiornamenti.

Così come accaduto anche per il resto dei dipendenti in costiera amalfitana e per l’altro caso di Ravello, il soggetto è stato immediatamente sottoposto a tampone da parte dell’azienda.