Anche Vietri sul mare chiude il cimitero l’1 e il 2 novembre per evitare assembramenti per i morti . A causa dell’aumento di casi COVID-19 sul nostro territorio abbiamo ritenuto chiudere il cimitero per le giornate di Sabato 31, Domenica 1 e Lunedì 2. #vietrisulmare #italy @ comune di vietri sul mare. Sono tanti i comuni in Costiera amalfitana che chiuderanno il cimitero per I Santi ed I Morti, anche Minori, oltre a Maiori, e Cetara, rimangono aperti solo ad Amalfi, Positano e Praiano , con le dovute limitazioni dovute al Covid, ma verranno vietate le messe