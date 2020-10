Anas. Revocata la chiusura della rampa di raccordo della Strada Statale 145 “Sorrentina”

CAMPANIA, ANAS: REVOCATA LA CHIUSURA DELLA RAMPA DI RACCORDO TRA LA VIABILITA’ DI CASTELLAMMARE DI STABIA E LA SS145 “SORRENTINA”, IN PROVINCIA DI NAPOLI

· l’intervento prevede il restringimento della banchina laterale;

· il provvedimento è stato rimodulato da Anas in accordo con la Polizia Stradale Locale al fine di agevolare la mobilità

Rimodulate le modalità di esecuzione dell’intervento di manutenzione ordinaria che ha preso il via in corrispondenza della rampa di raccordo tra la viabilità comunale di Castellammare ed il viadotto ‘San Marco’ sulla SS145 “Sorrentina”.

Nel dettaglio, Anas – in accordo con la Polizia Stradale locale – ha riorganizzato le attività di manutenzione e le maestranze al fine di poter operare attraverso l’istituzione del restringimento della banchina laterale, revocando così (con specifica Ordinanza) l’interdizione al transito della rampa, per contemperare le esigenze del territorio e contenere i disagi, agevolando così la mobilità.

In funzione dell’avanzamento dei lavori potranno rendersi necessarie brevi interruzioni della circolazione, che saranno comunque, eventualmente, gestite con l’ausilio del personale su strada.

Nel dettaglio i lavori di manutenzione ricorrente in corso, la cui ultimazione è prevista entro la prima decade di novembre, consistono in ripristini corticali di porzioni della spalla della rampa di accesso alla SS145 e vengono eseguite da Anas nelle more di un più ampio intervento di manutenzione straordinaria, la cui progettazione è già stata avviata.

Anche in ragione degli elevati volumi di traffico che interessano la SS145 “Sorrentina”, la statale è oggetto di regolare manutenzione sia ricorrente che programmata da parte di Anas, al fine di garantire, costantemente, la sicurezza e la percorribilità della arteria viaria.