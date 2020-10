Anacapri. Tampone effettuato in laboratorio privato risultato positivo. Caso positivo di Coronavirus ad Anacapri: è giunto oggi il risultato di un tampone effettuato in un laboratorio privato, risultato positivo. La notizia è comparsa poco fa sulla pagina Facebook istituzionale del Comune di Anacapri, che, come ogni giorno, tiene i cittadini informati.