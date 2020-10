Anacapri, in occasione della “Giornata Internazionale della Dislessia”, illumina di turchese alcuni luoghi simbolo

Anacapri. Nel 2008 l’Associazione Dislessia e Famiglia (DISFAM) insieme alla Federazione Spagnola di Dislessia (FEDIS) ha creato la campagna “Uniti per la Dislessia” con l’obiettivo di dare visibilità a specifiche difficoltà di apprendimento.

L’8 e il 9 ottobre il Comune di Anacapri, come altre centinaia di monumenti, in segno di sostegno alla campagna “Uniti per la Dislessia”, illuminerà di turchese: il portico del Comune, l’ingresso dell’istituto scolastico V. Gemito e l’ingresso dell’istituto Axel Munthe.