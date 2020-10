Amalfi. Vasca con detriti da pulire a Via Casamare, un problema per tutta la Costiera . Continua azione di Gianluca Laudano, consigliere comunale di opposizione, votatissimo, ex componente dell’amministrazione precedente di Daniele Milano, un vero e proprio “occhio” sul territorio. La segnalazione è semplice e chiara. C’è una vasca di contenimento colma di detriti che crea pericolo a Via Casamare, dove ci sono anche le scuole che il Governatore della Regione Campania De Luca ha voluto almomento improvvidamente chiudere, il messaggio è diretto, vanno pulite altrimenti rappresentano un pericolo. Una spina nel fianco dell’amministrazione che ci vorrebbe in tutti i comuni della Divina, ricordiamo Atrani, dove le vasche che provengono da Scala, con il Vallone del Dragone pieno di rifiuti e detriti a vole, devono essere svuotate periodicamente, ma anche Positano e Ravello che hanno vissuto momenti terribili, prima del coronavirus Covid-19, in particolare la Città della Musica, ma anche Maiori e Cetara. La manutenzione del territorio è difficile, ci vorrebbe una task force più che un assessorato e anche uno studio per la prevenzione del rischio.

