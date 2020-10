Amalfi. Turn over in consiglio comunale, la strategia di Milano. De Riso si dimette per fare l’assessore esterno, ecco la nuova Giunta.

Amalfi. Turn over in consiglio comunale, la strategia di Milano. De Riso si dimette per fare l’assessore esterno . Cominciano a delinearsi i tasselli della nuova Giunta del sindaco Daniele Milano. Inamovibile il super votato Matteo Bottone dalla carica di vice sindaco, Milano ha strutturato la Giunta con un equilibrio fra donne e uomini, due donne e due uomini, inoltre con le dimissioni di Francesco De Riso, che sarà assessore esterno, rientra in consiglio il primo dei non eletti Massimo Malet. Ingresso in giunta dunque di Francesca Gargano con la riconferma di Enza Cobalto . Dunque sarà questa la Giunta che affronterà questo difficile momento per tutta la Costiera amalfitana . In bocca al lupo da Positanonews e buon lavoro.

GLI ELETTI IN CONSIGLIO COMUNALE DI DANIELE MILANO

Matteo Bottone 713

Francesca Gargano 393

Enza Cobalto 335

Ilaria Cuomo 335

Alfonso Apicella 182

Francesco De Riso 180

Antonietta Amatruda 129

Giorgio Stancati 127

I NON ELETTI IN ORDINE DI VOTO ( Subentra Malet)

Massimo Malet 112

Salvatore Fusco 89

Vincenzo Oddo 73

Simone Lucibello 46

In minoranza “Amalfi Rinasce”

Alfonso Del Pizzo candidato sindaco perdente

Antonio De Luca 433

Laudano Gianluca 358

Francesco Balestra 311

I NON ELETTI NELLA LISTA DI DEL PIZZO NELL’ORDINE

Giovanni Torre 205

Maria Colomba Pisacane 204

Stanislao Balzamo 178

Iolanda Amendola 173

Gelsomina Buonocore 166

Andrea Esposito 158

Amalia Esposito 87

Gennaro Mangieri 85

Antonio Carrano 82