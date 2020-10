Amalfi: sentiamo il sindaco Daniele Milano su mercato, Cimiteri ed emergenza sanitaria in costiera

Ci siamo recati presso gli uffici comunali di Amalfi dove il sindaco Daniele Milano, a un mese dalla riconferma da primo cittadino dell’Antica Repubblica Marinara, ci ha accolti per rilasciare un’intervista esclusiva.

C’è una comprensibile preoccupazione per i dati che si ascoltano in televisione e per la crescita dei contagi a livello nazionale – ha esordito Milano. Credo che si traduca in prudenza da parte dei cittadini e non in panico.

Poi sul gran successo del mercato riscosso dal mercato questa mattina, il sindaco dichiara: Siamo andati molto bene, devo dire grazie ai volontari della Millenium, agli agenti della Polizia Municipale e gli uomini della Capitaneria di Porto che hanno governato bene la partecipazione dei cittadini ai banchi. Credo che nonostante la situazione sia anche importante provare a garantire la continuità dei servizi. La situazione della pandemia va monitorata settimana dopo settimana, quindi faremo le valutazioni anche alla luce dei nuovi dati che avremo a disposizione.

Si avvicina la Celebrazione dei Defunti e Ognissanti, ecco cosa dice il sindaco riguardo i Cimiteri: Abbiamo da oggi esteso l’apertura per il plesso di Amalfi e Vettica. Da domani sarà possibile accedere in via straordinaria anche a Pogerola. Ho fatto l’invito ai miei cittadini di non ridursi agli ultimi giorni proprio per evitare assembramenti.

Faccio un grande incoraggiamento a chi sta continuando a tenere le attività nonostante il periodo, perché credo che sia importante anche per il morale dei cittadini cercare di vivere questo periodo così particolare per avvicinarsi il più possibile alla normalità – ha detto il sindaco anche in riferimento alla Pasticceria Pansa e le altre attività che restano aperte e stringono i denti. C’è anche da dire che chi va al lavoro per garantire questi servizi vive sulla propria pelle la preoccupazione che possa accadere qualcosa.

Il resto dell’intervista prosegue con una spiegazione esemplare da parte del sindaco Milano circa l’ultima circolare del Ministero della Salute, il tracciamento dei contatti molto difficoltoso in costiera amalfitana e le Asl al collasso su tutto il territorio regionale.