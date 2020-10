Amalfi. Scavo dell’Ausino sul lungomare per perdita d’acqua. Laudano “Si faccia una pulizia del canale per evitare allagamenti” . Il post di Gianluca Laudano vale non solo per Amalfi , ma per tutti i comuni in situazioni analoghe, in effetti questo canale è un’opera di ataviga intelligenza in Costiera amalfitana, consente il defluire delle acque piovane, evitando allagamenti, comuni verso il deposito SITA per intenderci, e anche alle mareggiate di danneggiare le opere stesse

Nella giornata di ieri l’ausino ha effettuato questo scavo per la riparazione di una perdita di acqua.Il tubo summenzionato passa proprio aldisotto di un canale di scolo delle acque piovane che dà gioia 2 arriva fino al porto,lo stesso risulta otturato da fango e detriti di ogni genere.La richiesta odierna all’amministrazione è la seguente:intimare l’ausino a non chiudere lo scavo ed approfittare per una ripulita generale di tutta la linea,(è da folli non farlo),nonché di tutte le bocche di lupo e tombini che attualmente sono tutti otturati e fanno sì che ad ogni pioggia la zona diventa un pantano a cielo aperto.C’e’ da aggiungere che dove il canale incrocia i passaggi che arrivano direttamente al fronte mare essendo otturati anche essi aumentano le possibilità di danni in caso di mareggiate, argomento gia trattato a proposito dei danni alla pavimentazione nella zona sovrastante il canale della sita in occasione della burrasca dell’autunno scorso.Per dirla a modo mio io mi farei sempre prima una coronografia,prima di spendere soldi per un lifting facciale.Questione di punti di vista. Foto 3 di 6