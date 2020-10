Amalfi. Ricorso al Tar di Del Pizzo per il 2 dicembre, si chiede annullamento elezioni. Milano “Non mi è stato notificato, ma sono tranquillo”

Amalfi ( Salerno ) . E’ stata fissata per il 2 dicembre la discussione del Ricorso al Tar annunciato da settimane da Positanonews . Alfonso Del Pizzo, candidato sindaco di “Amalfi Rinasce ” contro Milano, difeso dagli avvocati Giovanni Torre, che era candidato con lo stesso Del Pizzo, ed Abbamonte, ha chiesto, fra l’altro, l’annullamento delle elezioni.

Una richiesta clamorosa che si basa sulle presunte false residenze. Infatti se si trattava di una normale irregolarità o di errori di conteggio si sarebbe chiesto solo di rivedere il risultato elettorale. “Sono tante le irregolarità che abbiamo contestato”, ha detto a Positanonews Antonio De Luca

Un ricorso inevitabile come era ovvio dopo aver perso per soli due voti, 1708 a 1706, e una travagliata campagna elettorale. Già al momento dello spoglio vi furono contestazioni e riconteggi, poi risultati favorevoli a Milano, confermando i due voti di distacco. Ma, come abbiamo scritto già allora, si annunciò ricorso con i riconteggi.

Già ieri sera si è saputo ad Amalfi di questo ricorso e le reazioni sono le più varie “Il ricorso non mi è stato ancora notificato al Comune – dice il sindaco Daniele Milano a Positanonews -. Sono tranquillo e continuo a lavorare”

Quindi si potrebbe ribaltare il risultato, oppure fare un appello al Consiglio di Stato, insomma la vicenda potrebbe non esaurirsi in pochi mesi.

Ma la possibilità più clamorosa è l’annullamento delle elezioni per le eventuali contestazioni sulle false residenze. A De Luca , che ringraziamo, chiediamo anche della contestazione delle false residenze “In questa fase no, si tratta di un discorso più ampio e complesso”, chiosa per Positanonews De Luca .